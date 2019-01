Apertura stabile per lo spread Btp/Bund (COS'È) che segna 268 punti, stesso valore della chiusura di lunedì. Il rendimento del decennale (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLO SPREAD) è pari al 2,91%.

L’andamento di lunedì 7 gennaio

Ieri, lunedì 7 gennaio, il differenziale aveva chiuso stabile a quota 268 punti, allo stesso livello dell'apertura, in una giornata senza particolari scossoni. Il rendimento del decennale italiano si è stabilizzato al 2,90% (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLA BORSA DI MILANO). La Borsa di Milano ha avuto una giornata positiva fin dal mattino: a fine seduta l'indice Ftse Mib di Piazza Affari ha guadagnato lo 0,65% a 18.953 punti. Le altre Borse europee, dopo un'apertura positiva, hanno chiuso in calo. Hanno perso terreno Londra (-0,39%), Parigi (-0,38%) e Francoforte (-0,18%). In controtendenza invece Madrid che ha guadagnato lo 0,44%. Gli investitori sembrano aver archiviato l'euforia per la ripresa del dialogo tra Usa e Cina e sui dazi, e ora sembrano prevalere i timori per il futuro della crescita globale.