Apertura in lieve calo per lo spread Btp/Bund (COS'È) che segna 268 punti contro i 269 della chiusura di venerdì scorso. Il rendimento del decennale (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLO SPREAD) è pari al 2,89%. Tutte in rialzo le Borse europee. A Piazza Affari, l'indice Ftse Mib ha iniziato le contrattazioni in progresso dello 0,45% a 18.917 euro. A Francoforte l'indice Dax sale dello 0,43% a 10.814 punti, a Parigi il Cac 40 avanza dello 0,42% a 4.757 punti mentre a Londra il Ftse 100 segna un rialzo dello 0,21% a 6.851 punti.

L’andamento di venerdì 4 gennaio

Nell'ultima giornata di contrattazioni della settimana scorsa, venerdì 4 gennaio, il differenziale aveva aperto a 267 punti contro i 270 della chiusura di giovedì 3, poi dopo aver toccato a metà mattina un minimo di seduta a 262 punti base è risalito chiudendo a 269 con un rendimento del decennale italiano pari al 2,90%. Ultima seduta della settimana di grande recupero per Piazza Affari (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLA BORSA DI MILANO) e tutte le Borse europee, che si sono mosse in linea con Wall Street: l'indice Ftse Mib ha chiuso in aumento del 3,37% a 18.831 punti, l'Ftse All share in aumento del 3,13% a quota 20.718.

Data ultima modifica 07 gennaio 2019 ore 09:30