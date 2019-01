Dopo aver aperto in calo a 267 punti, lo spread (COS'È) è sceso ancora ed è a 265 punti contro i 270.6 della chiusura di ieri. Il rendimento del decennale (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLO SPREAD) è pari al 2,83%. Bene Piazza Affari (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLA BORSA DI MILANO) che continua a crescere, in scia alle Borse europee, e guadagna l'1,3% a 18.468 punti, guidata da petroliferi e banche.

L’andamento di giovedì 3 gennaio

Ieri, giovedì 3 gennaio, il differenziale aveva aperto in lieve rialzo a 255 punti. Nel corso della giornata è schizzato fino a 270.6 (tasso Btp decennale al 2,85%). A Piazza Affari, l’indice Ftse Mib ha chiuso in perdita (-0.61%), ma non è stato comunque affossato dalle difficoltà di Wall Street e dal ritorno delle forti tensioni sui titoli di Stato italiani. Milano si è mossa in linea con Londra e meglio rispetto a Parigi e Francoforte, appesantite dai titoli dell'hi tech in scia al crollo di Apple.

