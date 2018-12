Dopo un'apertura in lieve rialzo per lo spread Btp/Bund (COS'È) a 292 punti, il differenziale ha chiuso la giornata in calo a 288 punti base, dopo essere scivolato nel finale fino a 286. Il rendimento del decennale del Tesoro (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLO SPREAD) è al 3,20%. La Borsa di Milano ha chiuso in rialzo: il Ftse Mib ha guadagnato lo 0,23% a 19.159 punti. Anche altre Borse europee hanno chiuso in rialzo, con gli investitori che guardano con ottimismo alla riunione del G20: Londra +0,49%, Parigi +0,46%, mentre sono piatte Francoforte (-0,01%) e Madrid (-0,04%).

L'andamento di mercoledì 28 novembre

Mercoledì 28 novembre il differenziale di rendimento, dopo aver aperto a 295 punti e aver toccato quota 298 durante la giornata, ha chiuso a 290 punti base con il tasso sul titolo decennale del Tesoro al 3,25%. Piazza Affari (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLA BORSA DI MILANO) ha chiuso in calo con il Ftse Mib che ha ceduto lo 0,18% a 19.115 punti. Chiusura poco mossa per le Borse europee: Francoforte ha ceduto lo 0,09% con il Dax a a 11.298,88 punti, Parigi invariata con il Cac 40 a 4.983,24 punti mentre Londra ha fatto segnare un -0,18% con il Ftse 100 a 7.004 punti.

