Lo spread tra Btp-Bund (COS'È), dopo aver aperto in leggero rialzo a 295 punti base contro i 294 della chiusura di ieri, mercoledì 28 novembre ha chiuso in calo a 290 punti. Il rendimento del decennale italiano è al 3,25% (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLO SPREAD). Durante la mattinata, lo spread è stato a un passo dai 300 punti base, a 298, con un rendimento al 3,30%. Poi, intorno a mezzogiorno, è sceso a 290 punti base, con un rendimento al 3,24%. Piazza Affari chiude in calo con il Ftse Mib che cede lo 0,18% a 19.115 punti. Chiusura poco mossa per le Borse europee: Francoforte cede lo 0,09% con il Dax a a 11.298,88 punti, Parigi è invariata con il Cac 40 a 4.983,24 punti mentre Londra segna un -0,18% con il Ftse 100 a 7.004 punti.

L’andamento di martedì 27 novembre

Ieri, martedì 27 novembre, il differenziale tra Btp-Bund aveva chiuso in lieve rialzo a 294 punti base, contro i 290 del 26 novembre. Il rendimento del decennale italiano era al 3,29%. In mattinata aveva aperto sotto i 290 punti base, a 288,8. Dopo una giornata altalenante, la Borsa di Milano aveva chiuso in calo: l'indice Ftse Mib aveva ceduto lo 0,43% a 19.150 punti (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLA BORSA DI MILANO). Borse europee tutte deboli in chiusura: Parigi aveva ceduto lo 0,24% a 4.983 punti, Francoforte lo 0,36% a 11.313 punti e Londra lo 0,27% a 7.016 punti.

Data ultima modifica 28 novembre 2018 ore 18:18