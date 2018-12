Chiusura stabile a 308 punti base per lo spread Btp/Bund (COS'È), contro i 309 della chiusura del 21 novembre. Il rendimento del decennale del Tesoro è al 3,449%. Il differenziale questa mattina ha aperto in rialzo, a 311 punti base, e nel corso della mattinata è subito salito a 315 (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLO SPREAD). La Borsa di Milano, dopo un'apertura negativa, ha chiuso in calo: il Ftse Mib ha ceduto lo 0,69% a 18.603 punti. Seduta in calo anche per il resto delle Borse europee.

L’andamento di mercoledì 21 novembre

Nella giornata di martedì 20 novembre il differenziale di rendimento, dopo aver toccato addirittura quota 336, ha chiuso a 326. Ieri, mercoledì 21 novembre, invece, dopo un saliscendi dovuto alla bocciatura della manovra italiana da parte della Commissione europea, lo spread Btp/Bund ha terminato la seduta a 309 punti base con il rendimento in ribasso al 3,46%. Per Piazza Affari è stata una giornata positiva e l'indice Ftse Mib ha chiuso in aumento dell'1,41% a 18.731 punti (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLA BORSA DI MILANO).

Data ultima modifica 22 novembre 2018 ore 18:15