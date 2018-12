Lo spread Btp/Bund (COS'È) chiude la settimana stabile a 313 punti, gli stessi fatti segnare alla chiusura di giovedì 15 novembre. Il differenziale era leggermente calato a metà mattina fino a 307 punti (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLO SPREAD), per poi risalire di qualche punto. Piazza Affari chiude in calo dopo una mattinata in positivo e la virata in territorio negativo dopo pranzo: il Ftse Mib cede lo 0,14% a 18.878 punti. Anche le altre Borse europee, che dopo un'apertura positiva, avevano continuato a mantenere un buon passo, chiudono la settimana in ribasso: Francoforte cede lo 0,11% con il Dax a 11.341 punti, Parigi perde lo 0,17% con il Cac 40 a 5.025 punti, e Londra lascia sul terreno 0,34% con il Ftse 100 a 7.013 punti.

L’andamento di giovedì 15 novembre

Giovedì 15 novembre il differenziale di rendimento ha aperto a 304 punti e durante la giornata ha toccato un massimo di 318 punti. La chiusura si è attestata a 313, con il rendimento del decennale italiano al 3,48%. Sulla giornata hanno pesato anche gli scossoni nel governo britannico dopo l'accordo di Londra con Bruxelles su una bozza per la Brexit, con le dimissioni di tre ministri e una sottosegretaria. Piazza Affari ha chiuso in negativo con l’indice Ftse Mib che ha terminato gli scambi in calo dello 0,90% a 18.905 punti (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLA BORSA DI MILANO). Deboli anche le altre Borse europee: Londra ha concluso in rialzo dello 0,06%, Parigi in ribasso dello 0,70% e Francoforte in calo dello 0,52%. Sui listini del Vecchio continente continua a pesare sia lo scontro tra Roma e Bruxelles sia l'intesa per la Brexit. In seguito alle tensioni nel governo britannico, inoltre, ieri la sterlina è crollata perdendo molto terreno su euro e dollaro.

