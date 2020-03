Coronavirus, pronto a Milano ospedale in Fiera: più grande terapia intensiva Italia. FOTO

In Fiera si è "lavorato in maniera indefessa e qui è stato realizzato un ospedale di altissima qualità e tecnologia che potrà diventare un punto di riferimento per la rianimazione per tutto il Paese, tanto è vero che il Governo ha già detto di voler riprodurre ciò che è stato fatto in fiera al centro Italia e al Sud Italia" come "garanzia, diga alle necessità che si dovessero verificare", sono le parole del presidente della Lombardia, Attilio Fontana presentando l'ospedale in Fiera