E sempre oggi si è svolta l'udienza del secondo incidente probatorio per accertare le cause del crollo del ponte. In mattinata l'avvocato e ex Guardasigilli Paola Severino, che difende l'ex ad di Autostrade Giovanni Castellucci, ha sollevato eccezioni per chiedere che la procura di Genova depositi tutti gli atti su cui sono fondati i 40 quesiti proposti dai pm nell'ambito del secondo incidente probatorio