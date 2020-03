Molto più che semplici frittelle, i pancake sono uno dei cibi più diffusi e conosciuti al mondo. Da sempre associati alla colazione, possono rallegrare la mattinata non solo di chi li gusta, ma anche di chi li prepara. Lo chef Franco Aliberti offre una versione più leggera del classico cibo da colazione americano, eliminando sia burro sia olio. Ecco la ricetta per preparare pancake light e iniziare la giornata in modo sano e leggero.

Pancake versione light: gli ingredienti

La ricetta originale dei pancake riportata dal New York Times menziona i seguenti ingredienti: uova, farina, latte, burro fuso e lievito in polvere. Lo chef Franco Aliberti ci suggerisce invece un elenco alleggerito. Per preparare i pancake light occorrono 125 gr latte, 100 gr farina, 1 uovo, 5 gr lievito in polvere per dolci, 10 gr zucchero, 1 pizzico di sale, un quarto di un baccello di vaniglia. Con queste quantità è possibile preparare 10 pancake.

Pancake light: la preparazione

Per preparare i pancake light bisogna mettere in una ciotola tutte le polveri e poi aggiungere il latte e l'uovo, mescolando. Per un risultato più spumoso, a parte si può montare l'albume a neve ferma, da aggiungere mentre si mescolano tutti gli ingredienti. Con l'aiuto di un mixer, frullare tutto insieme fino ad ottenere una pastella omogenea. Una volta amalgamato il composto, versare un mestolo per volta in una padella calda. Quando inizieranno a vedersi delle bollicine sulla superficie e la base sarà dorata, girare la frittella sull’altro lato aiutandosi con una spatolina. Servire caldi, cosparsi di sciroppo d'acero o marmellata o miele o anche solo con della frutta fresca.