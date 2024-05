Taxi, nuove licenze a Roma: quando usciranno i bandi

Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri prova ad accelerare sul bando per le nuove licenze: vuole pubblicarlo entro fine giugno

Mille nuove licenze taxi, più 500 stagionali: è quanto prevede il bando del Comune di Roma che dovrebbe essere pubblicato a giugno, e i vincitori proclamati a luglio. "Un incremento anche inferiore al 20 per cento che il governo ha deciso di concedere “ ha dichiarato il sindaco di Roma Roberto Gualtieri . Chi vuole il permesso dovrà non solo fare due prove (una orale e una scritta), ma anche versare tra i 65mila e i 70mila euro.

“Siamo disponibili a concederle a un valore congruo di mercato, quindi a titolo oneroso per avere un ricavato che consenta di ricompensare la categoria e, in parte, l’amministrazione per le spese che dovrà sostenere”.