Stati generali Natalità, al corteo a Roma scontri manifestanti-polizia

L'atmosfera si è scaldata quando il corteo ha provato ad avvicinarsi all'Auditorium dove ha luogo il forum. Momenti tensione anche dopo il tentativo del corteo di deviare su via della Conciliazione dove era in corso il convegno con il Papa. Almeno una ragazza ferita. "Gridiamo per tutte le donne che più non hanno voce", ripetono i partecipanti che hanno dato fuoco al programma "educare alle relazioni" del ministro Valditara. Al momento la tensione sembra essersi allentata