Inchiesta sulla corruzione in Liguria, oggi l'interrogatorio di Toti

La rogatoria: "Spinelli al casinò ha 1,5 milioni di credito anticipato"

Emergono intanto nuovi dettagli dagli atti dell'inchiesta. L'imprenditore Aldo Spinelli, agli arresti domiciliari come Toti, "risulta essere cliente del casinò del Principato dal 1990 e beneficia di un credito anticipato che può raggiungere 1.500.000 euro", viene scritto nell'esito delle rogatorie con Montecarlo avviate dai pm in merito ai benefit e utilità con cui - secondo le accuse - sarebbe stato corrotto Paolo Emilio Signorini, ex presidente dell'Autorità portuale del mar ligure occidentale, l'unico tra gli indagati a essere in carcere. Inoltre, come si legge nell'ordinanza del gip Paola Faggioni, Signorini "risulta cliente degli hotel" di una catena di lusso "da ottobre 2021, nell'ordine di uno a due soggiorni mensili, il più delle volte in compagnia" di un'amica. Soggiorni che per entrambi "vengono finanziariamente inseriti a carico del conto" di Spinelli, "il quale, in considerazione del volume di giochi presso il casinò del Principato, beneficia di una linea di credito". L'ex presidente del porto, invece, "risulta, per parte sua, sconosciuto come giocatore presso il casinò del Principato".