Natale di Roma, 21 aprile 753 a.C.: il mito della fondazione

2/13 ©Getty

In realtà, secondo gli storici moderni Roma non nacque da un atto di fondazione, ma fu il risultato di un lungo processo di sinecismo (l’unificazione di diverse realtà pre-cittadine e villaggi in un’unica entità) durato vari secoli che si concluse intorno alla metà dell’VIII secolo a.C., in linea con la data simbolica del 753 a.C.

Occhi piccoli e capo deforme: ecco com'era il volto di Giulio Cesare