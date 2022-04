Natale di Roma, nella Capitale quattro giorni di eventi e celebrazioni

In occasione del 2775esimo compleanno della città, che ricorre domani, giovedì 21 aprile, sono tanti gli appuntamenti in programma tra visite guidate e rievocazioni storiche

In occasione del 2775esimo Natale di Roma, che ricorre domani, giovedì 21 aprile, sono diversi gli appuntamenti in programma in città fino a domenica, promossi da Roma Capitale in collaborazione con l’Istituzione Sistema Biblioteche Centri Culturali di Roma, la Sovrintendenza capitolina ai Beni Culturali, i Municipi I, VI, VIII, IX, X, XV, il Gruppo Storico Romano, insieme ad alcune delle principali istituzioni culturali cittadine, tra cui l'Accademia Nazionale di Santa Cecilia e l’Associazione Teatro di Roma. Di seguito una selezione dei principali eventi.

Le inaugurazioni

Inaugura proprio il 21 aprile ai Mercati di Traiano – Museo dei Fori Imperiali l’opera SYNESTHESIA, installazione interattiva e multisensoriale frutto di un ampio lavoro di ricerca portato avanti dai curatori Severino Alfonso e Loukia Tsafoulia con l’intento di sviluppare nuove metodologie che mettano in relazione l’individuo con il suo ambiente attraverso l’utilizzo e l’incontro di pratiche come il design interattivo e le scienze della salute emergenti. Nella stessa giornata viene inaugurato, per poi riaprire al pubblico il 22 aprile, il Planetario di Roma Capitale, ospitato all’interno del Museo della Civiltà Romana e dotato di una nuova tecnologia all’avanguardia.

Le visite

Tra i tanti eventi e le attività in programma domani, vale la pena citare l’apertura straordinaria degli Acquedotti Claudio e Felice, le visite alle rovine romane nei sotterranei del Museo Giovanni Barracco, la passeggiata nei Fori Imperiali alla ricerca delle tracce di antichi mestieri, la passeggiata a Villa Borghese. Da segnalare poi, nel pomeriggio, le visite alla collezione del Museo della Scuola Romana presso il Casino Nobile di Villa Torlonia (ore 16.00), alla Galleria d’Arte Moderna con il suo chiostro delle sculture e la mostra in corso sulla videoarte (ore 16.00) e ai Musei Capitolini alla mostra "CURSUS HONORUM. Il governo di Roma prima di Cesare".

Le rievocazioni del Gruppo Storico Romano

Nell’area del Circo Massimo, il Gruppo Storico Romano ricorderà, come ormai da tradizione, il compleanno dell’Urbe proponendo, per quattro giorni, un ricco programma con rappresentazioni di antichi riti e feste e spettacoli di rievocazione storica, a partire dal simbolico Tracciato del solco al Circo Massimo. Seguiranno poi fino al 24 aprile banchi didattici presso il CASTRVM IMPERIALE E REPUBBLICANO e incontri con scrittori ed esperti. Le celebrazioni si concludono domenica 24 aprile con il corteo storico, composto da circa 1.000 rievocatori in costume, che partirà alle 11.00 circa dal Circo Massimo e attraverserà il centro storico della città.