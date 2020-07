1/20 ©Ansa

Il prossimo passo verso il completamento della costruzione della Metro C, la terza metropolitana di Roma, sarà la costruzione della stazione di Porta Venezia. “Ancora un altro passo in avanti nei lavori della Metro C”, ha annunciato la sindaca Virginia Raggi. Ma la strada per il completamento dei lavori sembra ancora lunga

Roma, Raggi: “Conclusi carotaggi in piazza Venezia. Altro passo in avanti per la metro C”