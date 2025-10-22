La storia del Mostro di Firenze, dagli omicidi ai processi

Nel 1991 gli sforzi degli inquirenti si concentrano su Pietro Pacciani, nato nel 1925 ad Ampinana di Vicchio e conosciuto come “Il Vampa”, a causa del suo carattere irascibile. Quando divenne indagato si trovava già in stato di detenzione: nel 1987 era stato condannato a quattro anni e tre mesi di carcere per violenza sulle proprie figlie. Nel 1951 era già stato condannato per l’omicidio di Severino Bonini, che aveva trovato in atteggiamenti intimi con la sua compagna di allora. Diverse lettere avevano consigliato agli investigatori di prendere in considerazione Pacciani come il possibile volto dietro al Mostro. Nel 1992 fu perquisita la sua casa, dove venne ritrovato un proiettile calibro 22, compatibile con gli omicidi. Inoltre aveva accumulato articoli di giornale sul Mostro e aveva annotato su un foglio il numero di una targa di una coppia che si trovava nella zona degli omicidi del 1985. C'erano poi immagini con il pube di alcune donne cerchiato da una penna.

Nel 1993 Pacciani venne arrestato. In primo grado la condanna fu di 14 ergastoli (restò fuori solo il primo duplice omicidio, per cui era già stato condannato Mele). In appello fu assolto, poi la Cassazione annullò l’assoluzione. Fu disposto un appello bis, che però non venne mai celebrato: nel mentre, quando siamo ormai nel 1998, Pacciani muore, nella sua casa di Mercatale Val di Pesa.