"Quello che da noi è chiamato tè rosso, in realtà in Cina è considerato nero. Per loro il tè nero è il Pu'er (varietà postfermentata prodotta nello Yunnan). Esiste anche una pianta sudafricana chiamata Roiboos, che in molti Paesi è conosciuta come il tè rosso. Ma non ha niente a che vedere con la Camellia e non ha caffeina. È una tisana molto salutare, una risposta al tè verde ma senza caffeina", spiega Bedini (foto: Pixabay)