Reggio Calabria, esplosione in un appartamento: un ferito

Sarebbe stata una sacca di gas provocata forse da una fuoriuscita da una bombola a distruggere il locale, al primo piano di Via Verdirame, abitato da quattro persone di nazionalità indiana. Uno di loro si trovava nell'immobile: è stato ricoverato al Grande Ospedale Metropolitano con ustioni agli arti inferiori, ma non sarebbe in pericolo di vita

Esplosione in un’abitazione nei pressi del centro storico di Reggio Calabria, in via Verdirame. Si tratta di un appartamento al piano terra di una palazzina, dove secondo i media locali vivevano quattro persone di nazionalità indiana. Poche le informazioni disponibili finora: per alcune fonti si è innescato un incendio che ha coinvolto un uomo che risiedeva nell'immobile. Uscito da solo, è stato soccorso dai Vigili del Fuoco e dal 118 e poi ricoverato al Grande Ospedale Metropolitano con ustioni agli arti inferiori, ma non sarebbe in pericolo di vita. Secondo una prima ricostruzione, la deflagrazione potrebbe essere stata provocata da una sacca di gas provocata forse da una fuoriuscita da una bombola usata dall'occupante per cucinare. Esclusa, invece, l'esplosione della bombola stessa: i danni sarebbero stati più gravi.