Occupata aula Scienze politiche della Sapienza a Roma

In serata gli studenti hanno occupato l'aula A della facoltà. Sul posto le forze dell'ordine. "È un'azione che rientra nella cornice dei due giorni di agitazione per gli Stati generali della natalità", confermano poi anche gli studenti dei collettivi della Sapienza. "Domani saremo in corteo partendo da piazzale degli Eroi, a Roma", aggiungono liceali e universitari

All'interno della facoltà di Scienze politiche ci sono liceali e universitari, tra collettivi - Aracne, Zaum, Coordinamento Collettivi Sapienza - e realtà transfemministe provenienti da tutta Italia che nel corso della mattinata avevano contestato la ministra della Famiglia e delle Pari opportunità Eugenia Roccella agli Stati generali della natalità a Roma. "Abbiamo tenuto un'assemblea nazionale divisa in due momenti. Alla fine abbiamo deciso di continuare l'assemblea occupando la facoltà - a dirlo all'ANSA è Mattia, studente liceale romano -. Quello che è accaduto questa mattina ha influito sulla continuazione della mobilitazione, ma non è stato determinante". "È un'azione che rientra nella cornice dei due giorni di agitazione per gli Stati generali della natalità", confermano poi anche gli studenti dei collettivi della Sapienza. "Domani saremo in corteo partendo da piazzale degli Eroi, a Roma", aggiungono liceali e universitari. "Per un altro genere di educazione" e "Per ogni obiettore faremo rumore" sono alcune delle frasi scritte sugli striscioni sopra l'ingresso della facoltà.