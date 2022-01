Dalla F1 al caso dello yacht, le accuse e i processi contro Briatore

Il manager italiano ha una carriera di successi ma non mancano alcune controversie. Condannato per un giro di bische e gioco d’azzardo, ha subìto un processo (che l’ha visto assolto) per il “Crashgate” in Formula 1. Fino ai problemi fiscali per lo yacht Force Blue, per cui dopo anni di processi è stato assolto Condividi

Una carriera ricca di trionfi, dalla Formula 1 ai locali. Ma anche segnata da alcuni guai giudiziari, processi e controversie. Flavio Briatore è uno degli imprenditori italiani più noti al mondo. Il suo nome, legato a grandi successi come manager, negli ultimi anni è stato al centro della cronaca per l’inchiesta e i processi sul suo yacht Force Blue (per cui è stato assolto dalle accuse) e in passato è stato coinvolto in altre vicende per le quali si è dovuto difendere in procedimenti legali.

I guai giudiziari per il gioco d’azzardo approfondimento Buon compleanno Flavio Briatore. FOTO Negli anni Ottanta Briatore è stato coinvolto in affari legati a un giro di bische clandestine e gioco d’azzardo. Viene condannato in primo grado nel processo “Bisca connection” sia a Bergamo che a Milano. Fugge a Saint Thomas, nelle Isole Vergini, per scampare ai mandati di cattura per associazione a delinquere finalizzata alla truffa. È tornato in Italia solo alcuni anni dopo, grazie a un’amnistia che ha cancellato le condanne. Crashgate, il caso Piquet Negli anni Novanta Briatore entra nel mondo della Formula 1: diventa direttore commerciale e poi esecutivo della scuderia Benetton. Nel 2001 si trasferisce in Renault. Sono anni di successi e mondiali vinti. Nel 2009 però scoppia il “caso Piquet”. Nell’estate del 2009 Nélson Piquet Jr., pilota appena licenziato dalla Renault, racconta in una dichiarazione spontanea alla Fia che l’incidente nel Gran Premio di Singapore dell’anno prima (grazie al quale il compagno Alonso vinse la gara) era stato pianificato e concordato con il team manager Briatore e il capo dei tecnici Symonds. Dopo le indagini della Federazione internazionale sul “Crashgate", Briatore viene allontanato dal team nel settembre 2009 e radiato dalla Fia. Nel 2010 però tutto si ribalta: il Tribunal de grande instance di Parigi annulla la radiazione, dichiarando non regolare il procedimento istruito, e la Fia viene condannata a versare al manager italiano un risarcimento danni da 15mila euro (la richiesta era di un milione).