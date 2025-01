Roma, coppia gay aggredita a Capodanno: botte e insulti omofobi

La testimonianza della vittima

Trauma cranico, naso rotto, volto tumefatto e 25 giorni di prognosi, ma soprattutto tanta rabbia e paura. “Dopo 15 minuti di botte e minacce, i due hanno dovuto camminare fino al pronto soccorso con Sthepano sanguinante, perché non c'erano ambulanze disponibili”, racconta Gaynet. “Io ho saputo difendermi in qualche modo, ma mi hanno aggredito in dieci, in un modo che altri ragazzi non sarebbero sopravvissuti”, racconta Sthepano. “Abbiamo denunciato e vogliamo che la nostra storia sia da esempio. Vogliamo che tutto questo finisca, tenersi per mano o scambiarsi uno sguardo romantico deve essere un gesto normale per tutti. Vogliamo reagire alla paura, perché con la paura di essere sé stessi non si vive”.