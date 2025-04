Avellino, donna di 80 anni ritrovata senza vita in un pozzo

Il corpo dell'anziana è stato ritrovato oggi in un pozzo profondo circa sette-otto metri all'interno della sua proprietà in contrada San Pietro, a Sant'Angelo dei Lombardi. La salma recuperata dai Vigili del Fuoco

Tregedia nell'Avellinese, dove il corpo di una donna di 80 anni - di cui non si avevano più notizie dal tardo pomeriggio di ieri 5 aprile - è stato ritrovato in un pozzo profondo circa sette-otto metri all'interno della sua proprietà in contrada San Pietro, a Sant'Angelo dei Lombardi, in provincia di Avellino. L'anziana sarebbe caduta all'interno del pezzo in maniera accidentale. Le operazioni di recupero del corpo della donna sono state effettuate dai Vigili del Fuoco di Lioni e Montella.