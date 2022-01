Costa Concordia, il racconto di chi ha soccorso e ospitato i naufraghi

Dieci anni dopo, Matteo Caccia ci racconta di come la tragedia abbia cambiato profondamente la vita della comunità dell’Isola del Giglio Condividi

“Prima avevano iniziato a scendere un po' di persone, che poi erano tutte persone anziane, persone in carrozzina, mi ricordo che poi gli detti il giaccone che avevo….lo usarono come coperta, infatti mi ricorderò sempre lo sguardo di questa signora, che mi ha guardato come dire….Accidenti, ti levi una cosa di te…! A me in quel momento mi sembrava una cosa normalissima, a parte non ne avevo bisogno, ma se c’è chi ha più bisogno di te è ovvio che viene spontaneo”.

Giovanni Rossi, uno dei soccorritori dei naufraghi della Concordia

Passeggeri dopo il naufrago della Concordia - ©Getty

“Abbandonavano lì le scialuppe e se ne andavano. Io e altri come me abbiamo preso questa scialuppa e abbiamo iniziato a fare la spola con la nave”.

Costa Concordia in mare dopo il naufragio - ©IPA/Fotogramma

Sono passati 10 anni da quando la Costa Concordia si è scontrata con uno scoglio dell’Isola del Giglio. Questo racconto è tratto da un podcast che s’intitola “Il mondo addosso”, e racconta le storie intime e private che ho raccolto in una settimana trascorsa sull’isola. Sono le storie dei gigliesi, e di come in poche centinaia di persone abbiamo prima soccorso 4mila naufraghi, e poi ospitato le migliaia di persone che per due anni e mezzo hanno vissuto sull’isola, per salvare l’isola dal relitto della nave. Ma soprattutto questa è la storia di cosa ci insegna quell’evento, che ha cambiato le loro vite (LA TESTIMONIANZA - IL DISPERSO TROVATO DOPO TRE ANNI - IL RICORDO DEI GIGLIESI).

Processione celebrazioni terzo anniversario della Costa Concordia - ©Getty

“Queste sono le cose che erano qui per terra. C’è una cima, un pezzo della roccia che c’era dentro, di quella che ha preso.….un pezzo dello scoglio di granito del Giglio. Quello che si usa per fare tutte quelle cose, quell’altare lì, sono tutte robe fatte con il granito del Giglio. Questo era un casco che era lì, l’ho trovato qui. Tutte queste robe sacre erano nella cappellina della nave, erano a bordo. Quindi c’era il tabernacolo, c’era appena stato Natale, eravamo subito dopo Natale. Il 13 gennaio. Quindi c’era Gesù Bambino, il tabernacolo con dentro le ostie, la Croce, e la Madonna”.

Don Lorenzo, Parroco del Giglio

Nel 2012 don Lorenzo è parroco al Giglio da pochi mesi, e quando vede la nave in difficoltà, la prima cosa che fa è aprire le porte della chiesa. All’interno le persone si raggruppano per nazionalità, alcune persone che sono medici soccorrono altre persone sdraiandole sull’altare, altre ancora prendono i paramenti sacri per coprirsi o usarli come giaciglio. Le famiglie con i bambini vengono invece mandate in un posto più caldo, più accogliente.

“Poi hanno cominciato a organizzarsi i gigliesi e a distribuire le persone. Quindi sono venuti da me e hanno detto le famiglie giovani con i bambini, quelli che scendevano e ormai non scendevano più perché erano già scesi, li hanno mandati dalle suore"

La suora intervistata

"Allora noi siamo stati chiamati che eravamo a letto, chi chiamarono per dirci alzatevi e aprite le porte che la nave sta affondando. Qui abbiamo ospitato 250 persone, la maggior parte genitori con bambini. Hanno occupato i nostri letti, le nostre stanze, noi siamo scesi e loro, dove trovavano un posto, lì mettemmo le reti, mettemmo materassi, insomma…. Alla meglio”.

Quella notte passa in un lampo e la mattina dopo i naufraghi sono ormai tutti trasportati sulla costa, dove li accolgono, li smistano e li fanno tornare a casa. L’isola, all’alba del 14 gennaio, si risveglia sola e con quel mostro adagiato a poche centinaia di metri da porticciolo. Tutti si domandano “Ora, che cosa succederà?”. Quello che succede è che, dopo la prima invasione dei naufraghi, il Giglio riceverà una nuova e prolungata invasione, quella dei giornalisti, quella delle forze dell’ordine e poi quella degli operai che lavoreranno al relitto. E tutti hanno bisogno di essere accolti, e sfamati.

Un marinaio del Giglio

Argentino è uno dei marinai più anziani dell’isola, e dopo aver navigato i mari del mondo, ha deciso di tornare a guardarlo dalla sua isola. Anche se non immaginava che, in una notte di gennaio, quel mondo gli sarebbe arrivato addosso. Argentino, da uomo abituato alla solitudine del mare, è anche uomo in grado di leggere a fondo l’essere umano.

Isola del Giglio

“Siamo un po' strani anche perché, dal modo in cui vivemmo, per esempio da noi il padre viveva poco a casa. Partivano, la gente faceva un anno via da casa, 8 mesi, 14 mesi, a seconda….Io un imbarco l’ho fatto di 18 mesi. E la gente che tirava roba giù dalle finestre….lenzuola, coperte, maglie maglioni….perché la gente era infreddolita. Io ho pianto in quel momento”.

Luca ed Eleonora, la coppia intervistata

Sono molti i gigliesi che mi hanno raccontato la loro esperienza di quella notte e di questi anni. Potrei raccontarvi la storia di Caterina, che in casa sua ha ospitato quasi 50 persone. O quella di Mario, l’eroe dell’isola, la persona che è salita a bordo della nave che affondava. C’è la storia di Silvano, il proprietario dell’unico bar aperto al Giglio, da cui sono passati tutti i passeggeri, per un thè caldo o una brioche. O quella di Roberto, il capo della polizia municipale, che ha incrociato Schettino su uno scoglio, e ha gestito l’emergenza al posto suo. C’è il sindaco dell’isola, che ha tenuto dritta la barra del timone, anche quando l’isola diventava tristemente l’isola più famosa del mondo. Oppure potrei raccontarvi la storia di Luca ed Eleonora, che grazie alla Concordia si sono conosciuti, si sono sposati, e oggi hanno un figlio.

Veduta isola del Giglio