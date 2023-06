Maturità 2023, come fare un tema: 10 consigli per scrivere bene

Per scrivere un buon tema il lavoro si fa a monte, non il giorno dell’esame. Non esistono formule magiche, ma solo leggere tanto e anche il cinema d’autore può essere una buona fonte di ispirazione. Potrebbe sembrare un consiglio scontato, ma non è detto che lo sia. “Il grosso problema dei giovani di oggi – afferma Nicolò Scialfa, preside dell’Istituto Omnicomprensivo "Vallescrivia" – è che non leggono. Basterebbe essere cresciuti con i grandi classici, con Dostoevskij (soprattutto “I fratelli Karamazov o Delitto e Castigo), Tolstoj (su tutti Guerra e Pace) o Balzac per capire come si deve scrivere. Ma se devo consigliare un libro solo, non ho dubbi: “I promessi sposi” che è un romanzo che andrebbe letto più volte”. Per Scialfa il problema non si ferma solo alla lettura, ma anche alla scrittura. “Nessuno scrive più a mano, non usano mai le penne e quindi spesso si trovano errori di ortografia, addirittura in tanti scrivono solo in stampatello o abbreviano le parole come negli sms”. Un consiglio, ma che non si può utilizzare in zona Cesarini è quello di leggere: “Come si fa una tesi” di Umberto Eco che è specifico per la laurea, ma anche per un tema può offrire spunti utili.