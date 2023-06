Esami di maturità 2023, uno studente su 4 va a ripetizione

2/6 ©Ansa

Il 31% di chi va a ripetizione è per prepararsi alla seconda prova, il 33% per sostenere il colloquio orale. Il 26% richiede un tutor per farsi aiutare in tutte le prove d'esame, anche quella di Italiano. Ed un ulteriore 16% avrebbe voluto ricorrere alle ripetizioni a pagamento "ma ha rinunciato per motivi economici o organizzativi" si legge nel dossier del portale online