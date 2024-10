Biella, grave bimbo di 8 anni aggredito da un cane. I casi precedenti

Il piccolo ferito in modo grave dopo che un cane di grossa taglia l’ha morso alla testa durante una festa in casa: è stato portato in ospedale in codice rosso. Nel 2024 sono diversi gli episodi di bambini attaccati da cani. I casi più gravi sono stati due: il 17 maggio Michele, 5 mesi, è morto a Palazzolo Vercellese, mentre il 23 aprile due pitbull hanno ucciso Francesco Pio, 13 mesi, a Campolongo. Ma la lista di attacchi, per fortuna senza le conseguenze letali di Vercelli ed Eboli, è lunga. Ecco alcuni esempi

Un bambino di 8 anni è rimasto ferito in modo grave dopo che un cane di grossa taglia l’ha morso. È successo nel pomeriggio del 12 ottobre in una casa di Biella, durante una festa di compleanno a cui il piccolo stava partecipando con dei coetanei. Secondo le prime informazioni, il bambino sarebbe stato morso alla testa ed è stato portato in ospedale in codice rosso. Ma negli ultimi mesi sono diversi gli episodi di bambini che sono stati attaccati da cani.

Nel 2024 i casi più gravi sono stati due. Il 17 maggio il piccolo Michele, un bimbo di 5 mesi, è morto a Palazzolo Vercellese, centro abitato in provincia di Vercelli: intorno alle 18 è stato azzannato alla testa dal pitbull di famiglia, di proprietà dei genitori. Al momento dell’aggressione, il piccolo era in braccio alla nonna, che lo stava cullando passeggiando in giardino. “Il cane ci seguiva. A un certo punto ha fatto un balzo e ha morso il bambino alla testa”, ha raccontato la donna. Si chiamava Francesco Pio, invece, il bambino di 13 mesi ucciso il 23 aprile da due pitbull a Campolongo , frazione di Eboli (in provincia di Salerno). Pare che il bimbo fosse in braccio allo zio quando i due cani, di proprietà di un’amica della mamma del piccolo, l’avrebbero attaccato intorno alle 8 del mattino nel giardino di una villetta bifamiliare.

Gli altri precedenti, da Ambivere a Busto Arsizio

Ma nel 2024 la lista di altri casi in cui cani hanno attaccato dei bambini, per fortuna senza le conseguenze letali di Vercelli ed Eboli, è lunga. Ecco alcuni esempi. Lo scorso 26 settembre un bimbo di 8 anni è stato azzannato ad Ambivere (Bergamo), mentre tornava a casa da scuola: ad attaccarlo è stato un meticcio di taglia media, scappato da un’abitazione lasciata con il cancello aperto. "Per un solo centimetro non è stata presa l’arteria femorale", ha raccontato il papà del piccolo. A metà agosto, invece, un bambino di 7 anni è stato ferito da un randagio mentre giocava nel giardino di un’abitazione a Sala Consilina, nel Salernitano: se l’è cavata con una decina di punti di sutura in testa. La sera del 4 agosto la tragedia è stata sfiorata a Busto Arsizio, in provincia di Varese: un bambino di 11 mesi è stato azzannato alla nuca e al corpo dal cane di famiglia mentre in casa stava giocando con la madre. A salvarlo è stato l’intervento del padre, che ha colpito il Bull Terrier con delle coltellate per fargli lasciare la presa.

I casi di Bevagna, Modugno, Sesto San Giovanni e Capoterra

Sempre in estate, nella tarda serata di sabato 27 luglio, un bambino di 5 anni è stato aggredito da un rottweiler a Bevagna, in località Cantalupo, in provincia di Perugia: il bimbo stava andando in bicicletta sotto gli occhi della madre, quando all'improvviso è apparso il cane, che avrebbe scavalcato la recinzione dell'abitazione dove era custodito. Il rottweiler ha tirato il piccolo giù dalla bici e l’ha morso ripetutamente, procurandogli numerose ferite lacero-contuse, tra cui una vicino all’occhio. Pochi giorni prima, il 13 luglio, un bambino di un anno è stato morso al volto dal pitbull di famiglia nella sua casa a Modugno, in provincia di Bari. Un altro episodio si è verificato il 13 maggio a Sesto San Giovanni (Milano): il pitbull di famiglia ha morso al volto e alle braccia una bambina di due anni e mezzo che stava giocando con la sorellina gemella, rimasta illesa, nel loro appartamento. Le due bambine erano con la zia 25enne, che stava facendo da babysitter e che è riuscita a mettere in salvo le nipoti. Due giorni prima, l’11 maggio, un altro caso a Capoterra, in provincia di Cagliari. “Mio figlio di 8 anni stava giocando con gli amici nel parcheggio di via Creta ed è stato morso da un cane di grossa taglia grigio scuro, senza guinzaglio”, ha raccontato la mamma del piccolo sui social.