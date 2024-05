Milano, bimba di 2 anni e mezzo azzannata da pitbull: è grave

È ricoverata in gravi condizioni all'ospedale la bambina di 2 anni e mezzo azzannata da un pitbull mentre giocava con la sorellina gemella in un appartamento a Sesto San Giovanni, in provincia di Milano. A dare la notizia i vigili del fuoco del comando del capoluogo lombardo, intervenuti nell'appartamento in cui è avvenuta l'aggressione, in via Picardi.