Roma, aggredita dai cani della nonna: grave bimba di 2 anni

Economia

Il provvedimento dovrà chiarire alcuni aspetti del contributo destinato ai proprietari di cani, gatti e furetti per il pagamento di visite, operazioni chirurgiche e farmaci veterinari. Se già sono noti i requisiti per chi potrà usufruirne (con limiti stringenti di Isee ed età anagrafica), non lo sono invece le modalità di erogazione dei fondi