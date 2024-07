Bevagna, bambino aggredito da un rottweiler: è grave

Il piccolo stava passeggiando in sella a una bici insieme alla madre quando è stato aggredito dal cane, che lo ha morso in varie parti del corpo. Il bambino è ricoverato all'ospedale di Foligno con riserva di prognosi, ma non sarebbe in pericolo di vita. Nel frattempo sono in corso le indagini dei carabinieri per ricostruire l'accaduto, individuare il proprietario dell'animale e stabilire eventuali responsabilità sulla sua mancata custodia