Portare cani e gatti in auto e moto in modo sicuro: regole e consigli

Il Codice della Strada stabilisce le norme per spostarsi insieme ai propri animali domestici, che non devono mai diventare un disturbo o una distrazione per il guidatore. Gli amici pet possono viaggiare in auto in sicurezza nel trasportino, con delle speciali cinture o nel vano posteriore al posto di guida a patto che ci sia una rete o una barriera divisoria. Regole anche per le moto. Multe per chi trasgredisce. LE FOTO