Bioparco di Roma, gli animali si rinfrescano con la frutta ghiacciata

Anche gli animali del Bioparco di Roma corrono ai ripari contro il caldo di questi giorni estivi, con una soluzione davvero rinfrescante: frutta ghiacciata con la quale si ristorano e si dissetano sotto gli occhi incuriositi dei visitatori.

Ondata di calore

Staff e veterinari della struttura si sono infatti così adoperati per dare sollievo agli esemplari accolti dal Bioparco. Una misura necessaria a fronte dell'ondata di caldo che ha colpito la Capitale, con temperature che hanno toccato anche i 36 gradi.

Allerta del Comune

Tra gli animali che si sono gustati un po’ di frutta fresca per combattere il caldo c’erano suricati, scimpanzé, orsi bruni, tartarughe e oranghi. Il Comune di Roma ha emesso una allerta di livello 3, che segnala il rischio più elevato, oltre che per gli animali, anche per gli esseri umani. Le temperature dovrebbero mantenersi elevate per tutto l’arco della settimana.