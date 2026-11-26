A rivelarlo è la stessa donna in un'intervista al quotidiano toscano 'Il Tirreno', che ha raccolto il suo racconto dopo l'uscita dell'ex comandante dal carcere, avvenuta il 20 novembre scorso, dopo oltre nove anni di detenzione. È autrice del libro "Le voci della Concordia", pubblicato nel 2015

L'ex comandante della nave da crociera "Costa Concordia" Francesco Schettino ha una nuova compagna. Si chiama Angela Cipriano ed è lei stessa ad aver rivelato la loro relazione in un'intervista a 'Il Tirreno', che ha raccolto il suo racconto dopo l'uscita dell'ex comandante dal carcere, avvenuta il 20 novembre scorso, dopo oltre nove anni di detenzione. Schettino, condannato a 16 anni di reclusione per il naufragio avvenuto la sera 13 gennaio 2012, davanti all'isola del Giglio, in provincia di Grosseto, da una settimana è stato ammesso all'affidamento in prova ai servizi sociali, una misura alternativa alla detenzione per buona condotta.

Chi è Angela Cipriano

Angela Cipriano vive a Grosseto ed è la donna che negli ultimi tre anni gli è stata accanto durante la detenzione nel carcere romano di Rebibbia. La storia tra i due è cominciata nell'ottobre 2023, ma la loro conoscenza risale a dieci anni prima, quando Cipriano seguiva a Grosseto il processo per il naufragio della Costa Concordia. Laureata con lode in Scienze politiche, aveva dedicato la tesi proprio al modo in cui i mezzi di informazione, e in particolare 'Il Tirreno', avevano raccontato la tragedia del Giglio. Successivamente aveva trasformato il lavoro in un libro, "Le voci della Concordia", pubblicato nel 2015 con le fotografie di Enzo Russo e premiato al Premio Capalbio. In totale aveva seguito 72 udienze, fino alla sentenza di primo grado dell'11 febbraio 2015, quando Schettino fu condannato a 16 anni e un mese.

Il rapporto con Schettino

Un rapporto, quello con l'allora comandante, inizialmente limitato agli incontri in aula e ai commenti sul processo. Due volte Cipriano aveva chiesto di intervistarlo, ricevendo in entrambe le occasioni un rifiuto. Tra i due, ha raccontato, c'era un rapporto cordiale ma formale: lui era il "comandante", lei la "dottoressa". Dopo la condanna definitiva e l'ingresso in carcere di Schettino, nel maggio 2017, i contatti si erano interrotti. La ripresa dei rapporti è arrivata sei anni più tardi, in seguito a un grave lutto familiare della donna. Nel marzo 2023 il cugino Giuseppe Cipriano, colonnello dell'Aeronautica militare di 48 anni, era morto in un incidente aereo a Guidonia. Venuto a conoscenza della tragedia, Schettino l'aveva chiamata per farle le condoglianze. Da quel momento avevano ricominciato a sentirsi, con telefonate due volte alla settimana e messaggi quotidiani attraverso il servizio di posta elettronica del carcere.