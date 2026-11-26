Francesco Schettino, Angela Cipriano è nuova compagna dell'ex comandante della ConcordiaCronaca
A rivelarlo è la stessa donna in un'intervista al quotidiano toscano 'Il Tirreno', che ha raccolto il suo racconto dopo l'uscita dell'ex comandante dal carcere, avvenuta il 20 novembre scorso, dopo oltre nove anni di detenzione. È autrice del libro "Le voci della Concordia", pubblicato nel 2015
L'ex comandante della nave da crociera "Costa Concordia" Francesco Schettino ha una nuova compagna. Si chiama Angela Cipriano ed è lei stessa ad aver rivelato la loro relazione in un'intervista a 'Il Tirreno', che ha raccolto il suo racconto dopo l'uscita dell'ex comandante dal carcere, avvenuta il 20 novembre scorso, dopo oltre nove anni di detenzione. Schettino, condannato a 16 anni di reclusione per il naufragio avvenuto la sera 13 gennaio 2012, davanti all'isola del Giglio, in provincia di Grosseto, da una settimana è stato ammesso all'affidamento in prova ai servizi sociali, una misura alternativa alla detenzione per buona condotta.
Chi è Angela Cipriano
Angela Cipriano vive a Grosseto ed è la donna che negli ultimi tre anni gli è stata accanto durante la detenzione nel carcere romano di Rebibbia. La storia tra i due è cominciata nell'ottobre 2023, ma la loro conoscenza risale a dieci anni prima, quando Cipriano seguiva a Grosseto il processo per il naufragio della Costa Concordia. Laureata con lode in Scienze politiche, aveva dedicato la tesi proprio al modo in cui i mezzi di informazione, e in particolare 'Il Tirreno', avevano raccontato la tragedia del Giglio. Successivamente aveva trasformato il lavoro in un libro, "Le voci della Concordia", pubblicato nel 2015 con le fotografie di Enzo Russo e premiato al Premio Capalbio. In totale aveva seguito 72 udienze, fino alla sentenza di primo grado dell'11 febbraio 2015, quando Schettino fu condannato a 16 anni e un mese.
Il rapporto con Schettino
Un rapporto, quello con l'allora comandante, inizialmente limitato agli incontri in aula e ai commenti sul processo. Due volte Cipriano aveva chiesto di intervistarlo, ricevendo in entrambe le occasioni un rifiuto. Tra i due, ha raccontato, c'era un rapporto cordiale ma formale: lui era il "comandante", lei la "dottoressa". Dopo la condanna definitiva e l'ingresso in carcere di Schettino, nel maggio 2017, i contatti si erano interrotti. La ripresa dei rapporti è arrivata sei anni più tardi, in seguito a un grave lutto familiare della donna. Nel marzo 2023 il cugino Giuseppe Cipriano, colonnello dell'Aeronautica militare di 48 anni, era morto in un incidente aereo a Guidonia. Venuto a conoscenza della tragedia, Schettino l'aveva chiamata per farle le condoglianze. Da quel momento avevano ricominciato a sentirsi, con telefonate due volte alla settimana e messaggi quotidiani attraverso il servizio di posta elettronica del carcere.
La relazione dal carcere
Nell'ottobre dello stesso anno Cipriano lo aveva raggiunto a Meta di Sorrento, in Campania, durante un permesso premio. Da quell'incontro era nata la relazione, proseguita in forma riservata durante i successivi permessi, che duravano mediamente sei o sette giorni e si ripetevano ogni 45 giorni circa. "È stato uno dei periodi più neri della mia vita", ha spiegato la donna a 'Il Tirreno', ricordando la perdita del padre nel 2017, della madre nel 2021 e del cugino nel 2023. "Francesco è stata la persona che mi è stata più vicina nel mio dolore, nei miei lutti". Un legame nato dunque in un momento difficile per entrambi, costruito, secondo il suo racconto, attraverso il dialogo e il sostegno reciproco.
Il rapporto oggi
L'ex comandante, ora fuori dal carcere, resterà a Meta, dove dal primo dicembre inizierà a lavorare per un'agenzia che si occupa di bed & breakfast e case vacanza. Cipriano, invece, tornerà a Grosseto, dove vive il figlio, per poi raggiungerlo nuovamente in Campania. "Sereni in una situazione in cui sono morte 32 persone non si potrà mai dire, in nessun caso. È stata una tragedia", ha precisato la donna nell'intervista, sottolineando di essere comunque contenta per la fine della detenzione.
Nell'intervista Cipriano è tornata anche sulle responsabilità del naufragio, sostenendo che la vicenda non possa essere ricondotta esclusivamente alla figura del comandante. "Le sue responsabilità sono state accertate. Ma ci siamo dimenticati troppo a lungo che in plancia lui non era da solo e che altri hanno patteggiato", ha affermato. Secondo la donna, il disastro deve essere letto anche come il fallimento di un'organizzazione complessa, nella quale erano coinvolte più persone e diverse responsabilità.
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Il naufragio della nave da crociera, avvenuto il 13 gennaio 2012 davanti all'isola del Giglio, causò la morte di 32 persone e il ferimento di altre 157. Nel maggio 2017, il comandante Francesco Schettino è stato condannato in via definitiva a 16 anni di reclusione per omicidio colposo plurimo, naufragio colposo e abbandono della nave: dopo oltre nove anni a Rebibbia, il 20 novembre 2026 ha lasciato il carcere romano dopo aver ottenuto l'affidamento in prova ai servizi sociali