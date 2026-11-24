Schettino lavorerà per un'agenzia di consulenza e gestione di bed and breakfast, case vacanza e altre strutture ricettive della penisola sorrentina. È stato assunto con un contratto a tempo indeterminato, anche grazie alla conoscenza di diverse lingue straniere maturata durante gli anni trascorsi a bordo delle navi

Dopo oltre nove anni trascorsi in carcere, Francesco Schettino si prepara a ripartire. L'ex comandante della Costa Concordia, condannato a 16 anni di reclusione per il naufragio del 13 gennaio 2012, nel quale morirono 32 persone, ha ottenuto dal tribunale di Sorveglianza l'affidamento in prova ai servizi sociali ed è tornato a Meta di Sorrento, dove vive. La sua nuova attività sarà ancora legata al turismo, ma lontano dal comando delle navi da crociera. Schettino lavorerà per un'agenzia di consulenza e gestione di bed and breakfast, case vacanza e altre strutture ricettive della penisola sorrentina. È stato assunto con un contratto a tempo indeterminato, anche grazie alla conoscenza di diverse lingue straniere maturata durante gli anni trascorsi a bordo delle navi

Orari e obblighi durante l'affidamento

Il nuovo impiego prevede otto ore di lavoro al giorno. A queste si aggiungeranno quattro ore settimanali di attività di volontariato e pubblica utilità, come stabilito dai giudici. Schettino, 66 anni, dovrà inoltre rispettare precise prescrizioni: non potrà uscire di casa prima delle 7 e dovrà rientrare entro le 21. La fine della pena è prevista per luglio 2030. Alla sua avvocata, Francesca Carnicelli, l'ex comandante avrebbe confidato di non vedere l'ora di iniziare.

Il ritorno a Meta tra solidarietà e polemiche

Il rientro nella comunità d'origine è accompagnato da reazioni diverse. Il sindaco di Meta, Giuseppe Tito, che conosce Schettino da tempo, lo ha sentito al telefono e lo ha descritto come provato dalla costante attenzione mediatica, ma sereno. Anche Luigi Cafiero, amico d'infanzia ed ex vicino di casa, ha espresso il desiderio di riabbracciarlo, sostenendo che Schettino sia stato lasciato solo. Di segno diverso le parole di Antonio Cafiero, presidente del Circolo Capitani, che ha ricordato le responsabilità legate al ruolo di comandante e ha spiegato che oggi Schettino non è più socio dell'associazione.