"Nessuna mera imprudenza o imperizia nel calcolo del pericolo e dei mezzi di salvezza è stata rinvenuta nell'azione" di Mario Roggero che "con scelta volontaria e cosciente, incanalava la sua azione nei binari di una deliberata aggressione non giustificata dalla necessità della difesa". È quanto scrivono i giudici della prima sezione penale nelle motivazioni della sentenza del 15 luglio scorso che ha reso definitiva la condanna a 14 anni e 9 mesi per il gioielliere di Grinzane Cavour, in provincia di Cuneo, accusato di aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo uomo dopo l'assalto al suo negozio il 28 aprile del 2021. "Ulteriori contegni sono stati considerati univocamente indicativi del proposito di farsi giustizia da sé, che aveva mosso Roggero. Del resto, era stato lo stesso imputato nelle interviste rilasciate dopo il fatto ad affermare che l'iniziativa assunta rappresentava l'unico modo per fermare i rapinatori e assicurarli alla giustizia", aggiungono i Supremi giudici.

"Legittima difesa correttamente esclusa"

Nelle motivazioni la Cassazione afferma, inoltre, che "la sentenza impugnata ha correttamente escluso la sussistenza della legittima difesa, reale o putativa, sulla scorta di un prudente apprezzamento della concreta situazione in cui l'imputato era venuto a trovarsi, reputata tale da non legittimare l'insorgenza del convincimento di dover difendere sé o altri da un'ingiusta aggressione e da rendere necessitata azione lesiva". I giudici scrivono che "Roggero aveva inseguito i rapinatori all'esterno della gioielleria, esplodendo i colpi di pistola in un momento in cui la rapina era ormai conclusa e i malviventi erano intenti a darsi alla fuga". E ancora: "la condotta omicida era posta in essere in un momento in cui il pericolo per la vita e l'incolumità personale dei congiunti era ormai venuto meno, come lo stesso imputato aveva nitidamente avuto modo di percepire". Per gli ermellini, quindi, il "dolo omicidiario è stato desunto dall'esplosione in rapida successione di plurimi colpi di arma da fuoco, ad altezza d'uomo e da breve distanza, nella direzione delle persone offese". "L'accettazione dell'evento letale in termini di previsione e volizione osta all'invocata derubricazione delle imputazioni nelle fattispecie di omicidio colposo o preterintenzionale, cui detta connotazione soggettiva è estranea".