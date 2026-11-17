La terra ha tremato nella zona di Amaro, in provincia di Udine. Secondo i dati dell'Ingv, l'epicentro è a circa 3 km a nord-est del centro abitato, a una profondità di 14 chilometri. Al momento non si segnalano danni a persone o cose

Una scossa di terremoto di magnitudo 3.3 della scala Richter è stata registrata questa mattina, alle 8.54, nella zona di Amaro (Udine), alle porte della Carnia. Secondo i dati dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, l'epicentro è stato localizzato a circa 3 chilometri a nord-est del centro abitato, a una profondità di 14 chilometri. Al momento non si segnalano danni a persone o cose e non sono arrivate chiamate al Numero unico di emergenza 112 per segnalare conseguenze legate alla scossa. Il sisma è stato localizzato dalla Sala sismica Ingv di Roma.