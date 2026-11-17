Al via in Questura a Campobasso una nuova giornata di interrogatori nell'ambito dell'inchiesta sul "giallo di Pietracatella". Gli uomini della Squadra Mobile dalle 10 stanno sentendo Salvatore Di Ielsi e Antonella Campolieti, rispettivamente padre e cognata di Antonella di Ielsi, la donna avvelenata a dicembre con la ricina insieme alla figlia quindicenne Sara. Stando a quanto si apprende altri interrogatori sono in programma nelle prossime ore.

Giovedì a Berlino nuovi accertamenti irripetibili

Intanto dopodomani si terranno a Berlino nuovi accertamenti irripetibili per l'inchiesta sul cosiddetto giallo di Pietracatella. Sotto esame alcune impronte e tracce biologiche rilevate su una serie di reperti prelevati lo scorso 30 luglio nella casa dove vivevano Sara Di Vita e sua mamma Antonella Di Ielsi, morte avvelenate con la ricina a dicembre scorso 2025. Uomini della Squadra Mobile e della Polizia Scientifica di Campobasso si recheranno al Robert Cock Institute per acquisire sui campioni "impronte latenti e tracce biologiche presenti". Nel dettaglio i campioni in questione sono: un sacchetto rosa con Kefir, un cestino della spazzatura, una borraccia, una bottiglia con liquido e sedimenti sul fondo, un pacchetto con guanti da lavoro. La Procura di Larino ha disposto che le operazioni vengano videoregistrate e che i relativi verbali dovranno essere depositati entro cinque giorni. Trattandosi di un accertamento irripetibile, le parti, sia gli indagati che le parti offese, sono state avvisate e potranno eventualmente intervenire alle operazioni.