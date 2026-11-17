La Corte d'Assise di appello di Catanzaro ha confermato la condanna di primo grado a 16 anni di reclusione, per concorso in omicidio volontario, per Isabella Internò , l’ex fidanzata di Denis Bergamini , calciatore del Cosenza morto il 18 novembre 1989 sulla statale 106 a Roseto Capo Spulico, in quello che per la Procura di Castrovillari fu un omicidio maturato nell'ambito familiare dell'ex compagna. Per anni la morte di Bergamini è stata archiviata come suicidio , tesi che la famiglia non ha mai accettato, riuscendo a fari riaprire l'inchiesta e ad arrivare a processo.

"Non c'è stato nessun omicidio, ci sono dodici testimoni che hanno incrociato Bergamini nelle ultime due ore della sua vita. Prima, durante e dopo l'orario in cui sarebbe morto, nessuno si è accorto che ci fossero persone o sequenze di un omicidio. È avvenuto - sostengono gli avvocati della difesa Angelo Pugliese e Cataldo Intrieri - ciò che è stato raccontato dalla fidanzata, dal camionista Pisano e da almeno altri due testimoni di cui non si è voluto tenere conto. Non c'è nessuna prova scientifica, c'è soltanto una tesi, e francamente per me la sorpresa è che questo processo sia stato riaperto. Ricordo l'assoluzione di Pisano e due provvedimenti di archiviazione".

L'inchiesta e i presunti complici

Lo scorso 28 settembre i pm hanno emesso un avviso di conclusione delle indagini nei confronti di Roberto Internò, 65 anni, cugino di Isabella. Nel provvedimento si ipotizza a carico di Roberto Internò il reato di concorso in omicidio volontario aggravato. Sarebbe stato lui, dunque, uno dei 'concorrenti' al delitto che i magistrati di Castrovillari non riuscirono a individuare ai tempi della richiesta di rinvio a giudizio per Isabella Internò. Adesso, magistrati e investigatori sono convinti di aver dato un nome e un volto a quelle persone. Perché nel provvedimento i nomi fatti sono due: nell'avviso di conclusione indagini si contesta a Roberto Internò di avere agito in concorso non solo con Isabella, ma anche con il padre della donna, Franco, che è deceduto. Secondo l'ipotesi dell'accusa, dopo aver ottenuto un incontro con Bergamini e averlo narcotizzato - o comunque averlo reso incapace di difendersi - l'allora ex fidanzata, il padre di lei e il cugino avrebbero ucciso il calciatore mediante asfissia meccanica con uno strumento "soft", collocandone successivamente il corpo, già privo di vita o sul punto di morire, sulla statale 106, per simularne l'investimento da parte di un autocarro.

Il movente

L’omicidio di Bergamini, aveva detto il procuratore della Repubblica Alessandro d'Alessio nella requisitoria di primo grado contro Isabella, sarebbe maturato in un "contesto patriarcale" motivato dalla mancata celebrazione "di un matrimonio riparatore" che la ragazza - che all'epoca della morte di Bergamini aveva 20 anni - avrebbe voluto dopo essere rimasta incinta.