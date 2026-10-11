"Sono ormai quasi tre mesi che sono recluso presso il carcere di Bollate, qui a Milano. Voglio ora abbracciare virtualmente e ringraziare i milioni di italiani che mi sono stati e mi stanno vicino con il loro affetto e non solo", ha scritto in un messaggio che verrà letto questa sera a "Fuori dal Coro"

"Entrare in carcere ad oltre 72 anni, dopo una intensa e onesta vita lavorativa durata oltre mezzo secolo, è stato per me molto devastante, sia a livello psicologico che soprattutto fisico. Essere comunque relegato fra quattro mura, mi ha fatto conoscere una realtà composta da persone a me completamente sconosciuta. Ho avuto modo, forzatamente, di riflettere sui fatti avvenuti e sto cogliendo aspetti del tutto nuovi e impensabili, che sto approfondendo a poco a poco. Non voglio dilungarmi e ci sentiremo comunque più avanti". A scriverlo, in una lettera, è Mario Roggero, in carcere a Bollate (Milano) per una condanna definitiva a 14 anni e 9 mesi per avere ucciso due rapinatori e averne ferito un terzo appena dopo l'assalto alla sua gioielleria di Grinzane Cavour, in provincia di Cuneo, nel 2021.