Giallo ricina a Pietracatella: nuove perquisizioni in casa Di Vita

Nuove perquisizioni disposte nell'ambito dell'inchiesta sul giallo di Pietracatella. Gli inquirenti si sono presentati nella casa della famiglia Di Vita, dove vivevano Sara Di Vita, 15 anni, e sua mamma Antonella, 50, avvelenate con la ricina a dicembre dello scorso anno. Gli agenti della Questura di Campobasso sono arrivati davanti allo stabile poco dopo le 9. Stando a quanto si apprende al termine della perquisizione di questa mattina la casa sarà dissequestrata.

Sul posto anche Gianni Di Vita

Sul posto le operazioni sono coordinate dal capo della Squadra Mobile di Campobasso Marco Graziano. Alle 9:30 è arrivato anche Gianni Di Vita, il papà e marito delle vittime. Sono presenti almeno una decina di agenti. La polizia già in passato era più volte entrata nella casa sotto sequestro, a dicembre e gennaio e poi ancora durante l'estate.