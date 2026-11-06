Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Lo speciale sul caso della ricina a Campobasso
Arrow-link
Arrow-link

Giallo ricina, avvelenamento Pietracatella: nuove perquisizioni in casa Di Vita

Cronaca

Agenti in azione nell'abitazione dove vivenano madre e figlia morte avvelenate. Al termine l'immobile dovrebbe essere dissequestrato

ascolta articolo
Sceglici su:
Google Discover Fonti Preferite

Nuove perquisizioni disposte nell'ambito dell'inchiesta sul giallo di Pietracatella.  Gli inquirenti si sono presentati nella casa della famiglia Di Vita, dove vivevano Sara Di Vita, 15 anni, e sua mamma Antonella, 50, avvelenate con la ricina a dicembre dello scorso anno. Gli agenti della Questura di Campobasso sono arrivati davanti allo stabile poco dopo le 9. Stando a quanto si apprende al termine della perquisizione di questa mattina la casa sarà dissequestrata. 

 

Sul posto anche Gianni Di Vita

Sul posto le operazioni sono coordinate dal capo della Squadra Mobile di Campobasso Marco Graziano. Alle 9:30 è arrivato anche Gianni Di Vita, il papà e marito delle vittime. Sono presenti almeno una decina di agenti. La polizia già in passato era più volte entrata nella casa sotto sequestro, a dicembre e gennaio e poi ancora durante l'estate. 

 

 

FOTOGALLERY

©Ansa

1/36
Cronaca

Delitto Garlasco, dalla condanna di Stasi alle nuove indagini. Tappe

Il 13 agosto 2007 la 26enne viene trovata morta dal fidanzato nella villetta di famiglia nel Pavese. Il giovane è condannato con sentenza definitiva nel 2017. Nel 2025 nel registro degli indagati finisce Andrea Sempio, già oggetto di indagini (archiviate) in passato. Vengono eseguiti altri accertamenti su dna, oggetti e impronte. La nuova indagine si è chiusa il 28 settembre 2026

Vai alla Fotogallery

Cronaca: Ultime notizie

Giallo ricina a Pietracatella: nuove perquisizioni in casa Di Vita

Cronaca

Agenti in azione nell'abitazione dove vivenano madre e figlia morte avvelenate. Al termine...

Sciopero treni Italo il 9 novembre: orari e fasce di garanzia

Cronaca

In vista della mobilitazione che interesserà il personale nella giornata di lunedì 9 novembre,...

Incendio in una cantina a Milano, senzatetto muore intossicato

Cronaca

Le fiamme sono divampate intorno alle 21,30 di ieri in via Tommei, nel quartiere di Calvairate....

Le prime pagine dei quotidiani di oggi 6 novembre: la rassegna stampa

Cronaca

Il caos nei cieli di mezza Europa, dopo alcuni falsi allarmi bomba che hanno riguardato velivoli...

16 foto

Codice della strada, multe fino a 320 euro se non si fa spazio a moto

Cronaca

Il processo di riforma del Codice della strada introduce una novità sostanziale per la gestione...

Cronaca: i più letti