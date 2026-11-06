Giallo ricina a Pietracatella: nuove perquisizioni in casa Di Vita

Agenti in azione nell'abitazione dove vivenano madre e figlia morte avvelenate. Al termine l'immobile dovrebbe essere dissequestrato
Nuove perquisizioni disposte nell'ambito dell'inchiesta sul giallo di Pietracatella. Gli inquirenti si sono presentati nella casa della famiglia Di Vita, dove vivevano Sara Di Vita, 15 anni, e sua mamma Antonella, 50, avvelenate con la ricina a dicembre dello scorso anno. Gli agenti della Questura di Campobasso sono arrivati davanti allo stabile poco dopo le 9. Stando a quanto si apprende al termine della perquisizione di questa mattina la casa sarà dissequestrata.
Sul posto anche Gianni Di Vita
Sul posto le operazioni sono coordinate dal capo della Squadra Mobile di Campobasso Marco Graziano. Alle 9:30 è arrivato anche Gianni Di Vita, il papà e marito delle vittime. Sono presenti almeno una decina di agenti. La polizia già in passato era più volte entrata nella casa sotto sequestro, a dicembre e gennaio e poi ancora durante l'estate.
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Delitto Garlasco, dalla condanna di Stasi alle nuove indagini. Tappe
Il 13 agosto 2007 la 26enne viene trovata morta dal fidanzato nella villetta di famiglia nel Pavese. Il giovane è condannato con sentenza definitiva nel 2017. Nel 2025 nel registro degli indagati finisce Andrea Sempio, già oggetto di indagini (archiviate) in passato. Vengono eseguiti altri accertamenti su dna, oggetti e impronte. La nuova indagine si è chiusa il 28 settembre 2026