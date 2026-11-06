Secondo quanto segnalato dal quotidiano "Il Messaggero" tutto sarebbe scaturito da un commento pubblicato sui social contro il figlio. La donna avrebbe reagito con messaggi vocali intimidatori nei confronti della persona identificata come l’autrice del post

Risulta essere indagata per minacce aggravate la madre di uno dei due ragazzi che hanno ammesso di aver fatto parte della cosiddetta “banda della minicar” che di recente ha diffuso il panico in alcuni quartieri di Roma. Secondo quanto segnalato dal quotidiano "Il Messaggero", infatti, tutto sarebbe scaturito da un commento pubblicato sui social contro il figlio. La donna avrebbe reagito con messaggi vocali intimidatori nei confronti della persona identificata come l’autrice del post. Da qui la denuncia della vittima, assistita dagli avvocati Gian Maria e Pietro Nicotera, con l’apertura del fascicolo in Procura.

Cosa è successo

Sempre secondo quanto ricostruito, dunque, la vittima, che da tempo conosce la madre del giovane coinvolto nella banda, lo scorso 17 ottobre aveva commentato sui social un articolo che ripercorreva la vicenda dei due minorenni responsabili di una serie di violenze e raid notturni avvenuti tra il 4 e il 5 ottobre ne i quartieri Monteverde e Testaccio. "La nostra assistita conosce personalmente la donna e sa anche dove vive. Abbiamo proceduto a fornire tutta la documentazione sia dei messaggi pubblicati sui social che quelli vocali", hanno riferiti i legali della persona minacciata.