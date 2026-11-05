Ergastolo con isolamento diurno per tre anni per Francis Kaufmann. È questa la sentenza della Corte di Assise di Roma per l’autore del duplice omicidio della compagna Anastasia Trofimova e della figlia Andromeda, trovate senza vita il 7 giugno dello scorso anno a Villa Pamphili a Roma. Al cittadino americano, che dopo i fatti era fuggito in Grecia, i pm avevano contestato il duplice omicidio aggravato dai motivi futili e abietti, dalla minorata difesa, dalla relazione affettiva con la compagna e dalla discendenza in relazione alla figlia oltre all’occultamento di cadavere.

Accolte le richieste della Procura

“Kaufmann è freddo, lucido, manipolatore, narcisista patologico, ma non è incapace di intendere e volere. Ha una forte e spiccata personalità ma è un impostore”, aveva sottolineato il pm nella requisitoria nella scorsa udienza. Un "impostore" che è riuscito a “incartare” anche gli agenti che lo avevano fermato mentre era ubriaco in strada con la figlia e che “se avessero fatto bene il loro lavoro forse la bambina sarebbe ancora viva”, aveva detto il pubblico ministero.