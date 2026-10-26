Duplice omicidio Villa Pamphili, chiesto l'ergastolo per Kaufmann

“Era un sabato ed ero di turno, faccio il magistrato da 30 anni ma quella telefonata che ho ricevuto quel giorno nessun pm vorrebbe riceverla - ha detto il pm Verdi in aula durante la requisitoria davanti ai giudici della prima Corte di Assise - anche se dopo anni abbiamo una corazza, ma una bambina di nemmeno un anno morta è la più pessimistica delle aspettative. Quando sono arrivato sul posto per il sopralluogo ho visto quel corpicino nudo, sembrava una bambola abbandonata. Poi mi si è avvicinato un poliziotto e mi ha detto che poco distante c’era il corpo di una donna. Erano due corpi nudi”.

Il pm: Kaufmann non è incapace di intendere e volere

Quanto alla condizione psicologica dell’americano, il pm ha sottolineato: “Kaufmann è freddo, lucido, manipolatore, narcisista patologico, ma non è incapace di intendere e volere. Ha una forte e spiccata personalità ma è un impostore”. Un impostore che è riuscito a “incartare” anche gli agenti che lo avevano fermato mentre era ubriaco in strada con la figlia e che “se avessero fatto bene il loro lavoro forse la bambina sarebbe ancora viva”. Dopo aver ricostruito in aula gli ultimi giorni della coppia con la bimba a Roma, il pm ha spiegato che dopo aver ucciso Anastasia, Kaufmann si rende conto che la figlia ormai è solo “un fardello, un peso" e decide di "uccidere anche la bimba e di lasciare il corpo a Villa Pamphili". Alla prossima udienza del 5 novembre prenderà la parola la difesa e poi i giudici andranno in camera di consiglio per decidere la sentenza.