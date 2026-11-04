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Le prime pagine dei quotidiani di oggi 4 novembre: la rassegna stampa

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Sulle edizioni dei giornali in edicola stamattina non c'è ancora spazio per il travolgente successo democratico alle elezioni di Midterm negli Stati Uniti. Si parla più genericamente di 'voto che cambia l'America' e dell''ultima sfida di Trump', lasciando intravedere tra i grandi numeri dell'affluenza il preludio alla cocente sconfitta dei repubblicani nella notte italiana. Grande evidenza anche per la richiesta di processo per Andrea Sempio. Per i pm "ha ucciso Chiara con odio e crudeltà"

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