Le prime pagine dei quotidiani di oggi 4 novembre: la rassegna stampa

Sulle edizioni dei giornali in edicola stamattina non c'è ancora spazio per il travolgente successo democratico alle elezioni di Midterm negli Stati Uniti. Si parla più genericamente di 'voto che cambia l'America' e dell''ultima sfida di Trump', lasciando intravedere tra i grandi numeri dell'affluenza il preludio alla cocente sconfitta dei repubblicani nella notte italiana. Grande evidenza anche per la richiesta di processo per Andrea Sempio. Per i pm "ha ucciso Chiara con odio e crudeltà"
- Sono prime pagine ancora all'oscuro dell'ondata democratica che ha travolto Donald Trump quelle in edicola a poche ore dalle elezioni di Midterm che hanno emesso il loro verdetto nella notte italiana. Sul Corriere della Sera si parla dell'''ultima sfida' del presidente Usa, con in evidenza la grande affluenza negli Stati in bilico alla vigilia. Più sotto la richiesta di processo per Andrea Sempio: "È stato lui a uccidere Chiara Poggi"
- 'Il voto che cambia il mondo' è il titolo dell'edizione odierna di Repubblica, dove si parla di 'referendum su Trump che sveglia l'America'. Respinto il ricorso dei repubblicani per bloccare lo spoglio in California. Di spalla gli allarmi bomba sui voli in Europa. L'Ue: "Prepararsi alla guerra". Per i cyber attacchi ai supermercati pista russa o iraniana
- Sulla Stampa in prima pagina si sceglie di titolare sulla 'risposta dell'America a Trump', assegnando già la Camera ai democratici prima ancora del Senato. Crollo repubblicano in collegi chiave dove avevano dominato fino a due anni fa. Il presidente chiama a raccolta i sostenitori: "I dem vogliono il mio impeachment". Fotonotizia per la richiesta di processo per Sempio. Per i pim "ha ucciso Chiara con odio"
- 'Trump, l'America ha deciso' titola in apertura Il Messaggero a corredo di una foto del presidente pensieroso prima del voto, trasformatosi in un referendum che ne ha sancito la sconfitta personale. Reportage dal Texas di Talarico, definito "Il laboratorio del futuro". I democratici all'attacco: "Si volta pagina"
- Notte di Champions League protagonista sulla Gazzetta dello Sport, con l'Inter che riscatta la sconfitta nel derby col perentorio 3-0 sul Feyenoord a Rotterdam. La Roma ci ricasca e subisce una nuova rimonta: avanti 2-0 sul Manchester United, crolla nel finale a Old Trafford. Taglio alto per la presentazione del nuovo Giro d'Italia
- Stessa apertura anche sul Corriere dello Sport, con la risposta di Chivu alle critiche dopo il tonfo nella stracittadina. Finale choc della Roma, beffata nell'ultima mezz'ora dallo United dopo il dominio iniziale. Oggi scendono in campo Como e Napoli contro Lens e Porto
- Su Tuttosport in primo piano l'aumento di capitale varato dall'assemblea dei soci della Juventus: 120 milioni per il rafforzamento della squadra. Altro 'eurochoc' per la Roma di Gasperini, che a Manchester subisce una folle rimonta
- Sul Giornale si anticipa la possibile sconfitta di Trump maturata nella notte, con pareri contrastanti sul futuro prossimo del presidente alla guida degli Stati Uniti. Il titolo principale è, però, per l'ultima svolta su Garlasco, con la richiesta di processo per Sempio. I pm: "Ha accoltellato per 12 volte Chiara dopo un approccio sessuale respinto"
- Sul Sole 24 Ore il titolo principale è per gli utili delle società big tech che volano: incongnita dal voto Usa sugli investimenti. Più sotto, le 10 novità per gli italiani nella busta paga: dall'Irpef alle tasse piatte
- Sulla primadel Fatto Quotidiano, invece, tiene ancora banco la Manovra, con Salvini e Valditara che 'fanno gli gnorri sui loro tagli'. Dietrofront leghista su pensioni, scuola e Sanità. FdI si infuria, ma anche Schillaci si dissocia
- 'Pronto l'affonda-Italia' titola Libero criticando senza mezzi termini quelloche viene definito il nuovo programma del campo largo: 'reddito ai fannulloni, patrimoniale, salario minmo e cannabis legale'. Fotonotizia a centro pagina per le nuove accuse della procura di Pavia ad Andrea Sempio
- 'La scoperta dell'America' è il gioco di parole scelto dal Manifesto per commentare la tornata elettorale negli Stati Uniti. Truppe per l'Ucraina senza Usae Ue, si legge più sotto: maxi esercitazione in Polonia di Francia, Regno Unito e Germania
- Di 'referendum su Trump' si parla anche sull'edizione odierna del Resto del Carlino. Di spalla le altre notizie di giornata, a cominciare dalla nuova svolta su Garlasco e dagli hacker dei frigoriferi. Per il ministro dell'Interno Piantedosi si tratta di "un attacco coordinato"