Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Lo speciale di Sky TG24 sull'emergenza incendi
Arrow-link
Arrow-link

Crans-Montana, Svizzera rinuncia a rimborso delle spese mediche per i feriti italiani

Cronaca
©Ansa

Il governo elvetico ha fatto sapere di "rinunciare a titolo eccezionale al rimborso" degli 1,5 milioni di franchi spesi per la cura degli italiani coinvolti nell'incendio

ascolta articolo
Sceglici su:
Google Discover Fonti Preferite

Il governo svizzero ha deciso oggi di "rinunciare a titolo eccezionale al rimborso" delle spese mediche sostenute per la cura dei feriti italiani nell'incendio di Capodanno a Crans-Montana che ammontano a 1,5 milioni di franchi. 

La nota

Il presidente della Confederazione Guy Parmelin ha informato della decisione la presidente del Consiglio dei ministri italiano Giorgia Meloni. Lo comunica una nota dell'esecutivo elvetico. "Il Governo svizzero è pienamente cosciente dell'immenso dolore che grava sulle famiglie delle vittime e sulle persone che soffriranno per tutta la vita delle sequele delle gravi ferite subite", spiega Parmelin.

Leggi anche

Crans-Montana, 24 familiari vittime chiedono commissariamento Comune

Le reazioni

"Accolgo con grande soddisfazione la notizia, comunicatami dal Presidente Guy Parmelin, della rinuncia della Svizzera a chiedere il rimborso delle spese mediche dei feriti italiani della tragedia di Crans-Montana curati negli ospedali elvetici. Sono felice di questa soluzione: nessun onere ricadrà sulle famiglie o sull'Italia", ha affermato la presidente del Consiglio Giorgia Meloni in una dichiarazione, aggiungendo: "Il mio pensiero va, ancora una volta, alle famiglie delle vittime e dei ragazzi feriti, che affrontano con straordinaria dignità e forza un dolore immenso. A loro rinnovo la più sincera vicinanza del Governo italiano, che continuerà a stare al loro fianco Ringrazio il Presidente Parmelin per la sensibilità dimostrata. Questa decisione conferma la solidità del rapporto tra le nostre Nazioni". Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha definito la decisione della Svizzera "un gesto di grande solidarietà". "Il ministro degli Esteri Ignazio Cassis mi ha comunicato che la Svizzera si farà carico delle spese per le cure sanitarie dei giovani italiani coinvolti nella tragedia di Crans-Montana. È un gesto di grande solidarietà e vicinanza, che apprezziamo profondamente, come Governo e come popolo italiano", ha scritto su X il capo della Farnesina. "Di fronte a una tragedia che ha spezzato vite e segnato il futuro di tanti ragazzi innocenti, la solidarietà concreta e la collaborazione tra Paesi assumono un valore ancora più importante. Alla Svizzera e all'amico Cassis va il mio sincero ringraziamento", aggiunge.

Vedi anche

Incendio Crans-Montana, Jessica Moretti non sarà interrogata

Cronaca: Ultime notizie

Pedopornografia, giochi di ruolo on line e video con abusi su minori

Cronaca

La maxi operazione denominata “Sweet Strip”, coordinata dalla Procura di Roma, ha portato ad...

Le prime pagine dei quotidiani di oggi 4 novembre: la rassegna stampa

Cronaca

Sulle edizioni dei giornali in edicola stamattina non c'è ancora spazio per il travolgente...

13 foto

Un caso di Dengue a Cremona, avviata disinfestazione di un quartiere

Cronaca

A contrarre la malattia virale, trasmessa tramite le punture di zanzare infette, un uomo...

Attacchi hacker supermarket, Palazzo Chigi: In Italia impatto limitato

Cronaca

Una serie di malfunzionamenti sta interessando diversi supermercati in Europa. In particolare, si...

Delitto Garlasco, dalla condanna di Stasi alle nuove indagini. Tappe

Cronaca

Il 13 agosto 2007 la 26enne viene trovata morta dal fidanzato nella villetta di famiglia nel...

36 foto

Cronaca: i più letti