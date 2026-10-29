Jessica Moretti non vuole vedere il marito Jacques, attualmente incarcerato, e non si presenterà all'interrogatorio previsto per lunedì prossimo. Lo apprende l'Ansa. Gli avvocati della donna, Yaël Hayat e Nicola Meier, hanno ottenuto dalla procura del Cantone del Vallese questa deroga, in relazione all'episodio di violenza domestica verificatosi lo scorso 11 agosto, a seguito del quale l'uomo è stato arrestato e la donna è stata ricoverata per alcuni giorni nell'ospedale di Sion.