Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Lo speciale sull'incendio di Crans Montana
Arrow-link
Arrow-link

Incendio Crans-Montana, Jessica Moretti non sarà interrogata con il marito Jacques

Cronaca
©Ansa

Lunedì prossimo dovrebbe essere presente all'audizione solo Jacques Moretti. La moglie non vuole vederlo dopo la violenza domestica subita.  I suoi legali hanno presentato la relazione di uno psicoterapeuta

ascolta articolo
Sceglici su:
Google Discover Fonti Preferite

Jessica Moretti non vuole vedere il marito Jacques, attualmente incarcerato, e non si presenterà all'interrogatorio previsto per lunedì prossimo. Lo apprende l'Ansa.  Gli avvocati della donna, Yaël Hayat e Nicola Meier, hanno ottenuto dalla procura del Cantone del Vallese questa deroga, in relazione all'episodio di violenza domestica verificatosi lo scorso 11 agosto, a seguito del quale l'uomo è stato arrestato e la donna è stata ricoverata per alcuni giorni nell'ospedale di Sion.

 I legali hanno presentato la relazione di uno psicoterapeuta

 

Per la prossima settimana era atteso l'interrogatorio di confronto tra i due proprietari del Constellation, indagati nell'ambito dell'inchiesta sulla strage di Capodanno a Crans-Montana, in cui sono morte 41 persone e 115 sono rimaste ferite. Lunedì prossimo dovrebbe essere presente all'audizione solo Jacques Moretti. 

Approfondimento

Crans Montana, Alessandra De Min: "La mia nuova vita da sopravvissuta"

Cronaca: Ultime notizie

Bosnia, cade elicottero militare: 4 italiani morti, 11 feriti

Cronaca

Le vittime sono italiane: due militari dell'Esercito e un medico e un infermiere della Croce...

Sciopero 30 ottobre: ecco il piano sicurezza del Viminale

Cronaca

Domani 30 ottobre un'altra giornata di proteste e manifestazioni in tutta Italia per lo sciopero...

Sub morte, ceneri Monica Montefalcone e Giorgia disperse in Sardegna

Cronaca

Madre e figlia hanno perso la vita il 14 maggio scorso durante un’immersione nell'atollo di...

Ex Ilva, Cassazione rigetta ricorso: area a caldo resta ferma

Cronaca

La decisione è stata presa dalle Sezioni Unite Civili dopo l'udienza del 20 ottobre. Resta,...

Uccise la moglie con flebo d'insulina, arrestato infermiere 35enne

Cronaca

Il femminicidio risale al giugno 2024, quando l'uomo, arrestato oggi a Verona, avrebbe...

Cronaca: i più letti