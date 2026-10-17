Crans Montana, Alessandra De Min: "La mia nuova vita da sopravvissuta"

La donna, originaria di Belluno, la notte di Capodanno si era offerta di passare da Le Constellation per riportare a casa il nipote dell’amica che la ospitava. Oggi racconta le ferite, non solo fisiche, con cui sta cercando di convivere dopo il rogo: "Di notte quelle immagini tornano". E sui ragazzi che hanno perso la vita: "Disumano morire così. Spero che la verità venga a galla"
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