Allerta meteo al Centro-Sud per maltempo e forti temporali

Il maltempo continua a sferzare in molte zone: la Protezione Civile ha diramato un'allerta arancione per temporali e rischio idrogeologico in Puglia e in alcune zone della Basilicata, dopo le abbondanti piogge dei giorni scorsi. Il tempo peggiora anche in Sardegna. Instabilità nel weekend, mentre la prossima settimana potrebbe iniziare con tempo stabile grazie all'alta pressione ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Una circolazione depressionaria, con aria fredda in quota, si muove tra Francia e Penisola Iberica. Nella giornata di oggi avremo molte nuvole in transito sull'Italia ma con pochi fenomeni, per lo più su Nord-Ovest, Toscana e dalla serata sulle Isole Maggiori. Nella giornata di domani, attenzione alla Sardegna, in particolare i settori orientali, dove un flusso di correnti umide porterà piogge abbondanti e persistenti anche a carattere di temporale o nubifragio. Precipitazioni che interesseranno comunque anche il Nord-Ovest e la Sicilia ma generalmente con minore intensità. Per venerdì atteso un passaggio instabile su buona parte della Penisola con precipitazioni in movimento da ovest verso est. Gli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano mostrano residua instabilità anche nel weekend con un promontorio anticiclonico che però potrebbe premere dal Mediterraneo occidentale. Molta incertezza invece per la prossima settimana che potrebbe iniziare con tempo stabile grazie all'alta pressione ma con una vasta perturbazione atlantica che dovrebbe poi muoversi su Europa e Mediterraneo portando forse un'intensa fase di maltempo autunnale.

Peggiora su Sardegna e Sicilia , allerta arancione in Basilicata Il maltempo continuerà a sferzare in molte zone del Centro-Sud: la Protezione Civile ha diramato un'allerta arancione per temporali e rischio idrogeologico in Puglia e per rischio idrogeologico in alcune zone della Basilicata, dopo le abbondanti piogge dei giorni scorsi. Allerte gialle, con estensione e tipologie di rischio differenti, in settori di Abruzzo, Calabria, Campania e Sicilia, oltre che nella stessa Basilicata e in alcune zone pugliesi per il rischio idraulico. La Protezione Civile della Sardegna ha emesso un avviso di allerta in codice arancione, ovvero criticità moderata, per rischio idrogeologico, e in codice giallo, criticità ordinaria, a partire dalle 18 di ieri e sino alla mezzanotte di oggi, per rischio idrogeologico per temporali sulle aree di allerta Flumendosa, Flumineddu e Gallura. Approfondimento Meteo, ancora piogge al Centro-Sud e temporali nel weekend: ecco dove