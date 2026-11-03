L'edificio in via delle Botteghe Oscure, che per decenni ha ospitato la sede del Pci, accoglie oggi l'albergo Thompson Rome, appartenente al gruppo statunitense Hyatt e inaugurato pochi giorni fa. Al suo interno vi sono 69 camere, disponibili al prezzo di circa 500 euro a notte

La storica sede del Partito Comunista a Roma diventa un hotel di lusso a cinque stelle. L'edificio in via delle Botteghe Oscure, che per decenni ha rappresentato uno dei luoghi più rilevanti della politica italiana, ospita oggi l'albergo Thompson Rome, appartenente al gruppo statunitense Hyatt e inaugurato pochi giorni fa. Al suo interno vi sono 69 camere, disponibili al prezzo di circa 500 euro a notte.

Il Thompson Rome

Come si legge sul sito ufficiale di Thompson Rome, la struttura è stata "sapientemente ristrutturata" con "audaci interni contemporanei ispirati all'artigianato italiano" e "camere e suite curate nei minimi dettagli". L'albergo a 5 stelle è dotato anche di "ristoranti e bar di tendenza" e "uno spettacolare rooftop bar con vista su Roma", creando "un luogo dove moda, gastronomia, cultura e creatività si incontrano in modo naturale".

L'ex sede del Pci

L'ex sede del Pci, di 8.000 metri quadrati, conserva ancora alcuni elementi simbolici, come le opere dello scultore Giò Pomodoro e il busto di Antonio Gramsci. Come si legge sul Messaggero, alcuni esponenti della sinistra hanno espresso sentimenti di dispiacere. Secondo il deputato del Pd Gianni Cuperlo, il palazzo avrebbe dovuto ospitare un grande museo dedicato alla storia della sinistra italiana.