Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Roma, l'ex sede del Partito Comunista di via Botteghe Oscure diventa un hotel a 5 stelle

Cronaca
Thompson Rome

L'edificio in via delle Botteghe Oscure, che per decenni ha ospitato la sede del Pci, accoglie oggi l'albergo Thompson Rome, appartenente al gruppo statunitense Hyatt e inaugurato pochi giorni fa. Al suo interno vi sono 69 camere, disponibili al prezzo di circa 500 euro a notte

ascolta articolo
Sceglici su:
Google Discover Fonti Preferite

La storica sede del Partito Comunista a Roma diventa un hotel di lusso a cinque stelle. L'edificio in via delle Botteghe Oscure, che per decenni ha rappresentato uno dei luoghi più rilevanti della politica italiana, ospita oggi l'albergo Thompson Rome, appartenente al gruppo statunitense Hyatt e inaugurato pochi giorni fa. Al suo interno vi sono 69 camere, disponibili al prezzo di circa 500 euro a notte. 

Il Thompson Rome

Come si legge sul sito ufficiale di Thompson Rome, la struttura è stata "sapientemente ristrutturata" con "audaci interni contemporanei ispirati all'artigianato italiano" e "camere e suite curate nei minimi dettagli". L'albergo a 5 stelle è dotato anche di "ristoranti e bar di tendenza" e "uno spettacolare rooftop bar con vista su Roma", creando "un luogo dove moda, gastronomia, cultura e creatività si incontrano in modo naturale".

L'ex sede del Pci

L'ex sede del Pci, di 8.000 metri quadrati, conserva ancora alcuni elementi simbolici, come le opere dello scultore Giò Pomodoro e il busto di Antonio Gramsci. Come si legge sul Messaggero, alcuni esponenti della sinistra hanno espresso sentimenti di dispiacere. Secondo il deputato del Pd Gianni Cuperlo, il palazzo avrebbe dovuto ospitare un grande museo dedicato alla storia della sinistra italiana. 

Vedi anche

Timoria, El Topo Grand Hotel compie 25 anni e Omar Pedrini lo celebra

Cronaca: Ultime notizie

Incidente elicottero Bosnia, in corso funerali dei militari morti

Cronaca

L'ultimo saluto a Simone Ruggia, Claudio Marchesi, Franco Adriano Zecchillo e Laura Procacci si...

Meteo, ancora piogge al Centro-Sud e temporali nel weekend: ecco dove

Cronaca

Dopo l'ondata di instabilità che nei giorni scorsi ha colpito il Centro-Sud, sono attese nelle...

Chiari, uccide la madre a coltellate e si consegna ai carabinieri

Cronaca

A confessare il delitto, consumatosi nella notte, un giovane di 21 anni. I militari hanno avviato...

Le prime pagine dei quotidiani di oggi 3 novembre: la rassegna stampa

Cronaca

Sulle prime pagine dei principali quotidiani nazionali troviamo gli Stati Uniti, dove oggi si...

16 foto

Attacchi hacker supermarket europei, coinvolta Italia. Cosa sappiamo

Cronaca

Una serie di malfunzionamenti sta interessando diversi supermercati in Europa. In particolare, si...

Cronaca: i più letti