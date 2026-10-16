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Musica

Timoria, El Topo Grand Hotel compie 25 anni e Omar Pedrini lo celebra

Fabrizio Basso

Fabrizio Basso
©Getty

A un quarto di secolo dalla sua uscita, questo disco epocale torna in una nuova veste: il 6 novembre sarà pubblicata un’edizione speciale limitata e numerata, pensata per celebrare il genetliaco e offrire al pubblico un nuovo percorso attraverso il suo universo musicale e visivo

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